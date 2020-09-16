РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 сен. В Домодедове со второго этажа загородного дома выпала пятилетняя девочка, сообщили «РИАМО в Домодедово» в пресс-службе УМВД России по Московской области.

«15 сентября в одном из загородных домов со второго этажа выпала девочка 2015 года рождения. По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, произошел несчастный случай», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в микрорайоне Востряково, ребенка доставили в больницу.