РИАМО - 16 сен. В Подмосковье 11054 семей распорядились средствами регионального материнского капитала, они получали деньги в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

4781 семья потратила деньги на улучшение своих жилищных условий, 1082 семьи — на получение образования для ребенка, 5191 семья получила ежегодную выплату в связи с рождением и усыновлением третьего или последующих детей.

«Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года», — добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В 2020 и 2021 году семьи получают по 50 тысяч рублей. Если часть средств регионального материнского капитала использовали частично, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в 2020 году в размере не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году — в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

Заявление на выплату за 2020 год подается в управлении социальной защиты населения не позднее 1 апреля 2021 года, а за 2021 год — не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года.

Для получения ежегодной выплаты необходимо с полным комплектом документов обратиться в управление социальной защиты населения.

Региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей ввели в Подмосковье дополнительно к федеральному, получить его можно было до 2017 года. Если сертификат на региональный маткапитал еще не обналичен, а в семье с момента получения сертификата родился еще один ребенок, то маткапитал можно обналичить равными частями в 2020 и 2021 году.