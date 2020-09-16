РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Спортсмен из Подольска Андрей Дарькин победил в абсолютном зачете на I кубке патрона «Олимп» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех»), говорится в сообщении пресс-службы института.

ЦНИИТОЧМАШ и Федерация высокоточной стрельбы России (ФВСР) на полигоне института провели I Кубок патрона «Олимп», посвященный 40-летию создания в институте одноименного патрона. Его сделали к проведению биатлонной программы зимних Олимпийских игр, которые состоялись в феврале 1980 в Лейк-Плэсиде, США.

«В соревнованиях по спортивному малокалиберному снайпингу приняли участие 42 стрелка из Москвы, Архангельска, Тулы, Подольска, Чехова, Серпухова, Дмитрова, Щелкова, Балашихи, Жуковского, Кубинки, Клина. В абсолютном зачете победил подольчанин Андрей Дарькин (272,787 очка), второе и третье – у москвичей Романа Паринова (269,405 очка) и Артема Науменко (259,762 очка)», - говорится в сообщении.

В специально номинированном упражнении «Олимп» лучшим стал Александр Кузьмин (Москва). В упражнении «ОхотАктив» – Виктор Краюшкин (Дмитров). В упражнении «Сверхдальняя цель 350 м» – Алексей Чухлебов (Балашиха).

Известные спортсмены-высокоточники Роман Паринов, Владимир Усачев, Александр Кузьмин, любители и новички выполнили 15 упражнений на точность, скорость, дальность, внимательность, решение баллистических и тактических задач.

«Это первый турнир по малокалиберной стрельбе на Кубок патрона «Олимп». Соревнованиями мы отдаем должное единственному производимому в стране спортивному матчевому малокалиберному патрону ЦНИИТОЧМАШ», – сказал директор соревнований, член правления ФВСР по дисциплинам 22LR Владимир Сайкин.

С патроном «Олимп» российские сборные завоевали более 250 золотых медалей и установили около 100 мировых и европейских рекордов на Олимпийских играх и Чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка Мира по пулевой стрельбе и биатлону.

«В последнее время мало спортсменов стреляют патронами «Олимп», так как появились аналоги импортного производства. Чтобы восстановить популярность отечественного патрона, мы, не предупреждая участников, ввели в соревнования специальное упражнение. Стрелки используют «Олимп» без предварительной пристрелки. 15 выстрелами они должны поразить три металлических гонга на дистанциях от 50 до 120 метров. Если останутся патроны, можно выстрелить в бумажную мишень и заработать дополнительные очки», - сказал главный технический специалист ФВСР Александр Семенов.