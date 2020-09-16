РИАМО - 16 сен. Концепцию развития Большого Сити реализуют в Москве до 2035 года, в состав Большого Сити входит международный деловой центр «Москва-Сити» на Пресненской набережной, строительство которого началось в 1992 году, а также прилегающие к нему промзоны и другие территории, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин провел рабочее совещание по вопросам развития Большого Сити.

«Москва-Сити» является крупнейшим градостроительным проектом России и одним из крупнейших проектов такого рода в Европе. На сегодня он реализован примерно на 75%. В деловом центре построено свыше 3 миллионов квадратных метров недвижимости, причем больше половины – за последние 10 лет. В офисах, магазинах и предприятиях сферы обслуживания «Сити» работают более 80 тысяч человек», – сказал Собянин.

Он добавил, что по соседству с «Сити» началось расселение района Камушки. В целом новые комфортабельные квартиры получат жители 18 пятиэтажек.

«Сегодня мы обсудили с коллегами, во-первых, перспективы строительства оставшихся объектов «Сити». И, во-вторых, поговорили о планах реорганизации прилегающих территорий. По своим масштабам эта работа превосходит все, что мы до сих пор сделали в самом «Сити», – резюмировал Собянин.

Концепция развития территории «Большого Сити» предполагает создание общественно-делового центра за пределами Садового кольца и сбалансированное развитие прилегающих к нему территорий. В составе «Москва-Сити» уже построили такие уникальные сооружения, как пешеходный мост «Багратион» и 15 башен. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще две башни и концертный зал Sensorium Hall.

Также предусмотрено создание новых набережных и озеленение территорий, строительство жилых комплексов около Москвы-реки. Существующие в районе «Москва-Сити» промзоны превратят в кварталы жилой и общественной застройки, жителей старых пятиэтажек переселят в новое жилье. Кроме того, концепция подразумевает комплексное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Концепцию планируют реализовать в три этапа. Первый завершится в текущем году, второй этап рассчитан до 2025 года, третий – до 2035 года.