РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в незаконной вырубке деревьев около одного из СНТ в деревне Спирово, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя «Мособллеса» о том, что мужчина в лесном массиве около одного из СНТ в деревне Спирово незаконно срубил три березы. Общая сумма материального ущерба, нанесенного комитету лесного хозяйства Московской области, составила более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В его отношении дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.