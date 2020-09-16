РИАМО - 16 сен. Женщина заявила в полицию о найденном на улице грудном ребенке, которого сама родила дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Утром в среду в полицию поступило сообщение об обнаружении на лавочке возле одного из домов на улице в поселке Калинина Люберец новорожденной девочки.

«Прибывшие на место сотрудники полиции, не обнаружив никого в указанном месте, связались с заявительницей. Она пояснила, что найденный ребенок находится у нее в квартире», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейские установили, что гражданка, заявившая о найденном ребенке, и является его настоящей матерью.

«Позже женщина призналась, что ночью у себя в квартире она родила девочку. После чего сделала сообщение об обнаружении возле дома на скамейке подкинутого ребенка», – добавила Петрова.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что девочка здорова. Женщина является матерью-одиночкой, это ее пятый ребенок. В поле зрения органов системы профилактики раньше она не попадала.

СК также проводит проверку по факту произошедшего.