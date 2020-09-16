РИАМО - 16 сен. В Бибиреве открылся районный центр «Будапешт», созданный на базе бывшего одноименного кинотеатра, он располагается по адресу: улица Лескова, дом 14, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы компании ADG group.

«Внутреннее пространство пятиуровневнего районного центра общей площадью 19 368 квадратных метров организовано по принципу безбарьерной среды, а центральный стеклянный фасад пропускает много света и создает эффект открытости городу. Архитектурная концепция «Будапешта» была разработана Амандой Ливит», - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время для гостей центра доступны различные магазины, салоны красоты и многое другое.

«Будапешт» открывает свои двери для посетителей насыщенной культурной программой. В районном центре представлена выставка венгерских иллюстраторов, экскурсия по которой проводится каждый час. В формате indoor-пленэра работает арт-мастерская, а для детей оборудована отдельная зона рисования», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в спортивной зоне можно поиграть в настольный теннис, мини-футбол, аэрохоккей и настольные игры. В день открытия и после него посетители смогут получить памятную открытку

Сотрудник пресс-службы компании добавил, что совсем скоро в центре откроется современный кинотеатр.

Здание районного центра «Будапешт» вошло в масштабную программу реконструкции, которую реализует девелоперская компания ADG group. ​