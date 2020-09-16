РИАМО - 16 сен. В Доме правительства Московской области 47 молодых ученых и 53 уникальных специалиста, работающих в оборонной отрасли, получили сертификаты на жилищную субсидию по программе социальной ипотеки, передает корреспондент РИАМО.

«С одной стороны, сто человек — это не так много, с другой — это сто новых разработок или открытий. Может быть, это сто прорывов нашей промышленности. Мы считаем очень правильным свободные денежные ресурсы инвестировать в то, чтобы вы (ученые - ред.) оставались жить и работать в Подмосковье», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Исполняющая обязанности министра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина добавила, что всего в программе за четыре года поучаствовало уже 1,8 тысячи профессионалов. В 2020 году запланировано вручить 365 свидетельств.

«Программа «Социальная ипотека» по инициативе губернатора начала реализацию с 2016 года. Она распространяется на учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых, уникальных специалистов», — добавила Ращепкина.