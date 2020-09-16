РИАМО – 16 авг. В Кремле прокомментировали возможное повышение акцизов на алкоголь и табак, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решений пока не принималось, но Минфин РФ действует так, как вынуждает сложившиеся в результате пандемии Covid-19 обстановка, сообщает Газета.ru.

«Ведется экспертное обсуждение, действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс», — сказал Песков.

Ранее министерство финансов РФ предложило компенсировать бюджетные расходы из-за пандемии Covid-19 резким повышением акциза на табачную продукцию и электронные сигареты. Соответствующие поправки подготовили в налоговое законодательство.

Акциз на сигареты планируется увеличить до 2359 рублей за 1 тысячу штук (планировалось изначально 2045 рублей), на электронные сигареты и вейпы — до 60 рублей за штуку (планировалось 52 рубля).