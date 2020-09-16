РИАМО - 16 сен. В марте в честь 75-летия Великой победы Московское областное БТИ запустило бессрочную акцию по предоставлению бесплатных услуг БТИ ветеранам Великой Отечественной войны, за шесть месяцев действия акции выполнили 38 заказов ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного бюро технической инвентаризации.

«В рамках акции ветераны ВОВ и приравненные к ним лица могут получить бесплатно ключевые услуги БТИ Московской области: технический и межевой планы, технический паспорт, оценку недвижимости и другие», — говорится в сообщении.

Заявки ветеранов и представителей принимаются по телефону горячей линии, либо на основании доверенности, а готовые документы могут быть доставлены в удобное место и время или в выбранное отделение БТИ. Это делается для того, чтобы сделать услугу более доступной и удобной.

За шесть месяцев действия акции всего выполнили 38 заказов ветеранов. Больше всего их выполнили Одинцовском округе, там за бесплатными услугами обратилось девять ветеранов. Следом идут Люберцы, где выполнили шесть заказов, а в Химках — пять заказов.

Первые заявки начали поступать уже в марте, однако их выполнили после снятия режима самоизоляции и с соблюдением всех мер предосторожности.

«В этом году мы отметили 75-летие Великой Победы. МОБТИ ежегодно проводило акции и выездные консультации для ветеранов, а в этом году было принято решение об оказании услуги ветеранам бесплатно на постоянной основе. Теперь ветераны Москвы и Подмосковья, владеющие недвижимостью в Московской области, могут бесплатно получить услуги БТИ», — отметил генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

На сегодняшний день в Московском регионе проживает более 100 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны — в Подмосковье — порядка 64 тысяч, а в Москве живет более 52 тысяч.

Заказать услуги Московского областного БТИ можно по телефону горячей линии: +7 (498) 568 88 88, на сайте mobti.ru, в одной из 105 точек приема МОБТИ по Московской области или в офисе обслуживания в центре Москвы.