РИАМО - 16 сен. В городском парке Краснознаменска появится велодорожка, новые тротуары, навигационные знаки и детская игровая площадка, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Парк находится рядом с домом офицеров. Его общая площадь составляет 19 гектаров. По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, парк вошел в число 14 областных парков культуры и отдыха, благоустройство которых планируется в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В парке появится велодорожка, новые тротуары, навигационные знаки, детская игровая площадка. Кроме того, в парке установят новую сцену с гримерными и санузлом. Также появится новая входная группа, которая представляет собой конструкцию из звезд на металлическом каркасе с надписью «Городской парк», — сказал Хайкин.

Благоустройство затронет прибрежную зону пруда. Здесь установят дренажную систему и сделают укрепление береговой части пруда, а на пляж завезут песок.

В настоящее время ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и велодорожки, входной группы, на прибрежной зоне ведутся работы по устройству дренажной системы. Также завершается установка детской игровой площадки площадью 576 квадратных метров.