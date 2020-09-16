РИАМО - 16 сен. Лауреатами премии губернатора Московской области в сферах науки и инноваций в текущем году стали 13 ученых и два авторских коллектива, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утвердил 15 премий в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов.

«Ежегодно лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки становятся ученые и авторские коллективы региона, представляющих на конкурсный отбор наиболее перспективные научные разработки и исследования из самых различных сфер. В этом году, например, премии были удостоены исследования в области медицины, ядерных технологий, материаловедения, физики, химии и других научных направлений», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, размер премии составляет 700 тысяч рублей.

Из 15 лауреатов 10 победителей представляют наукограды Подмосковья. По три победителя из Черноголовки и Пущина, два — из Фрязина, по одному из Дубны и Королева. Также среди них есть представители Мытищ, Одинцова, Шатуры, Подольска, а также сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ), который находится в Москве.