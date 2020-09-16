РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В Подольске комплексно благоустроили около 60% из 30 запланированных дворовых территорий, установили детские площадки в 10 и спортивные в трех дворах, сообщила начальник отдела содержания придомовых территорий МКУ «Окружное хозяйство» Подольска Наталья Серегина.

В Подольске в среду прошел пресс-выезд для СМИ по комплексному благоустройству дворов. Работы начались 15 июля, подрядчикам нужно выполнить все до октября. Приемка проходит совместно с представителями администрации округа, административно-технического надзора, председателями ассоциации многоквартирных домов и жителями.

«В Подольске в 2020 году планировалось выполнить комплексное благоустройство на 30 дворовых территориях. В комплексное благоустройство входит укладка асфальтобетонного покрытия и дополнительного освещения на 29 дворовых территориях, в том числе расширение парковочных мест в 23 дворах на 630 парковочных мест», - сказала Серегина.

Она добавила, что также запланировано обустройство детских площадок в 24 и спортивных в 11 дворах. На данный момент завершили обустройство детских площадок на 10 дворовых территориях, спортивных - на трех, уложили асфальтобетонное покрытие на 13. Всего комплексное благоустройство завершено примерно на 60%.

Серегина выразила надежду, что не будет факторов, препятствующих завершению работ, и к 1 октября все дворовые территории комплексно благоустроят. Средства выделили по муниципальной программе, которая работает с 2018 года.

Согласно программе, ежегодно благоустраивают 10% дворовых территорий округа. Во время работ учитывают пожелания жителей, это в некоторых местах увеличило сроки работ. Стоимость площадок составляет от 2 до 3 миллионов рублей в зависимости от площади и наличия элементов.

Завершили установку детских площадок на улице Кирова во дворах домов №№40, 42, 42А, 42Б; Кирова, 62, 64, 64А, 66; Кирова, 63, 61; Революционный проспект, 23, 25/12, 19/21; Литейная, 34/2, 34А; поселок Кузнечики, 7; Свердлова, 1, 3; Профсоюзная, 5, 7, 7А; Плещеевская, 56, 58; Филиппова, 7. Спортивные площадки готовы на Революционном проспекте, 23, 25; в поселке Кузнечики, 7; Школьная, 35, 35А.

Адресный перечень дворов для комплексного благоустройства каждый год формируют на 50% с помощью голосования на интернет-портале «Добродел» и на столько же по решению общественной комиссии на основании протоколов общих собраний.