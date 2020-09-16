РИАМО - 16 сен. Масштабная прививочная кампания против гриппа продолжается в Подмосковье, для сотрудников предприятий, где трудятся более 500 человек, организованы пункты вакцинации на рабочем месте, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Всего за два месяца мы планируем привить сотрудников порядка 300 предприятий, работающих на территории Подмосковья. Уже составлен график выезда медицинских специалистов и сотрудники крупных организаций смогут сделать прививку прямо на рабочем месте», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Для прохождения вакцинации нужно иметь при себе паспорт или полис ОМС.

Медик проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами.