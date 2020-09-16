РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий открыл новую детскую площадку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Площадка появилась по адресу: улица Московская, дом 5.

«Площадка сделана добротно и качественно. Мы пообщались с жителями, они выразили благодарность нам, вы все видите радость детей. В следующем году будет здесь новая спортивная площадка», - сказал глава.

По словам гендиректора УК МЖК «Люберцы» Ивана Курчигина, в этом году произвели работы по благоустройству дворовых территорий.

«Во дворе жилого дома провели работы по асфальтированию, обустройству парковочных мест и устройству новой детской площадки. Работы стартовали в начале августа, а завершились неделю назад, сегодня (в среду - ред.) торжественное открытие», - сказал Курчигин.