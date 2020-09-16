РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Жители Подольска смогут подать заявки на участие в экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!» до 12 октября, для участия необходимо собрать не менее 500 килограммов макулатуры, сообщается на сайте администрации округа.

«Жителей Подольска приглашают принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Так, с 13 октября по 13 ноября на территории Московской области будет проходить «Экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте марафона в срок до 12 октября. Заявка принимается от физических лиц или организаций, собравших не менее 500 килограммов макулатуры», - говорится в сообщении.

Задать вопросы можно старшему инспектору отдела по работе с молодежными организациями управления социальных коммуникаций Главного управления социальных коммуникаций Московской области Милане Каллисте по телефону: 8(498) 602-09-02 (добавочный 40910) или 8(926) 196-05-95.