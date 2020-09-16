РИАМО - 16 сен. В обороте выявили фальсифицированную молочную продукцию ООО «Милкстаб», по адресу производства компании находится жилой дом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Юридический адрес предприятия — в Москве, а фактический — в Балашихе, по улице Добросельской, дом 1, помещение 24.

«В реестре уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности управления Роспотребнадзора по Московской области ООО «Милкстаб» не значится», — говорится в сообщении.

Продукция производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов. Кроме того, ее производят неизвестные лица в неизвестных условиях. Товар маркируется недостоверно, поэтому может вызвать пищевое отравление.