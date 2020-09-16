РИАМО - 16 сен. Похолодание придет в Москву и Подмосковье к концу рабочей недели, температура воздуха ночью может опуститься до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферные фронты циклона внесут коррективы в погоду и центральных областей, в том числе Москвы и Подмосковья», — отмечается в материале.

Разброс температуры ночью может быть от плюс 2 до плюс 13 градусов. Днем 18 сентября будет плюс 8-12 градусов. Также в Московском регионе ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер.