РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 сен. Обсуждение проекта правил благоустройства будет проходить в формате видеоконференции 17 сентября, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Жители округа смогут задать свои вопросы и внести предложения 17 сентября в рамках ВКС, которая пройдет с 15:00 до 15:45 на странице администрации в Instagram», - говорится в сообщении.

Правила благоустройства – один из важнейших документов, который определяет требования по содержанию территории, включая освещение, озеленение, уборку, покос травы, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Подробнее ознакомиться с проектом правил благоустройства можно на сайте администрации: http://shhyolkovo.ru/news/predlozheniya-i-zamechaniya-3/.