РИАМО - 16 сен. Энергетики филиала «Северные электрические сети» компании «Россети Московский регион» выдали 463,38 киловатта мощности музею-заповеднику «Абрамцево», что в два раза больше, чем было раньше, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московкой регион».

«Для надежного электроснабжения музея-заповедника «Абрамцево» энергетики построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 киловольт с двумя трансформаторами по 630 киловольт-ампер и проложили две кабельные линии 10 киловольт общей протяженностью 0,2 километра», — отмечается в материале.

Основной источник питания музея-заповедника «Абрамцево» по второй категории надежности – центр на 110 киловольт «Хотьково».

Музей «Абрамцево» находится в 60 километрах от Москвы, на территории Сергиево-Посадского городского округа, занимает площадь 50 гектаров. Здесь находятся памятники архитектуры и старинный парк. В экспозиции музея находятся 25 тысяч экспонатов.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>