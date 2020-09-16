РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Пожарные Подольска рассказали о своей работе воспитанникам центра развития ребенка – детского сада №21 «Незабудка», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив 258 пожарной части 15 сентября с соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории своей части принимал группу малышей из центра развития ребенка – детского сада №21 «Незабудка», который находится на Литейной улице. Встречали гостей пожарные первого караула начальника караула Евгения Семина и начальник части Татьяна Кулахмедова», - говорится в сообщении.

Детям рассказали об условиях труда и быта пожарных, показали помещения пожарной части, продемонстрировали специальную технику, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты органов дыхания. После короткой беседы о правилах пожарной безопасности гости смогли увидеть работу пожарной техники, поработать с пожарным стволом, примерить средства индивидуальной защиты.

Большинство детей впервые получили возможность познакомиться с огнеборцами и пообщаться с ними, в непосредственной близости не только увидеть пожарную машину, но даже посидеть в ней.