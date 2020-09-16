РИАМО - 16 сен. К 2030 году количество шумозащитных экранов на ТЭЦ-25 в Западном округе Москвы планируют увеличить в два раза, экраны устанавливаются рядом с источниками шума, сообщил РИАМО заместитель главного инженера ТЭЦ-25 Игорь Лущенков.

«Экраны устанавливаются не просто так, не по всей территории ТЭЦ. У нас есть эпюры (чертежи - ред.) с источниками шума и его распространением. В соответствии с этими эпюрами проектируется установка экранов. Ориентировочно, к 2030 году количество шумозащитных экранов будет увеличено на 100%», - сказал Лущенков.

По его словам, в последнее время москвичи стали чаще жаловаться на шум от ТЭЦ-25, однако замерами это не подтверждается.

«Сейчас, с ходом строительства хорды, метро, пересадочного узла жалобы увеличились. Причем мы абсолютно понимаем, что люди воспринимают шум от строительства как шум от ТЭЦ. Это доказано замерами - от ТЭЦ шум не увеличивается, он, наоборот, уменьшается», - добавил Лущенков.

ТЭЦ-25 на улице Генерала Дорохова - одна из крупнейших теплоэлектроцентралей в составе «Мосэнерго». Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые дома и объекты социальной сферы запада и юго-запада Москвы.

В настоящее время в районе, где находится ТЭЦ-25, идет строительство новой вылетной магистрали - проспекта Генерала Дорохова. После завершения проекта местные жители получат удобный проезд к железнодорожной станции Матвеевская, действующей станции метро «Минская» и будущему транспортно-пересадочному узлу «Аминьевское шоссе», который свяжет станцию Большого кольца метро и платформу МЦД-4.