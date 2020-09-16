РИАМО - 16 сен. Из-за перекрытия движения автотранспорта через железнодорожный переезд на перегоне «Раменское — Бронницы» 56 километр пк1 «Загорновский» 17, 18 и 21 сентября с 8:00 до 18:00 по временной схеме движения будут курсировать автобусы «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Изменятся маршруты «Мострансавто» № 21 «Раменское (3-й квартал) – станицы Бронницы – Пласкинино (сады)», № 27 «Раменское – Колупаево», № 58 «Раменское – станция Бронницы – Бронницы», № 38 «Раменское – Бронницы».

«Доехав до переезда «Загорновский», пассажирам нужно будет выйти из автобуса, перейти через оборудованный пешеходный переход и пересесть в автобус своего маршрута: в сторону Бронниц —остановка «п. Дружба», в сторону Раменского — сесть на автобус рядом с магазином», - говорится в сообщении.

При этом пересесть из одного автобуса в другой повторная оплата проезда не требуется.

Также 17 сентября с 8:00 до 18:00 будет закрыт переезд «Сафоновский», изменится схема движения по маршруту № 38 «Раменское – Бронницы». Автобусы временно не будут выполнять заезд на остановочный пункт «с/т «Родник».

Пассажиров призвали следить за новостями и планировать маршрут заранее.