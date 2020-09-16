РИАМО – 16 сен. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что если в России введут почасовой МРОТ, то это может спровоцировать рост социальных пособий, сообщает Nation News.

Ранее депутаты предложили ввести минимальную оплату труда не ниже 150 рублей в час. Парламентарии считают, что мера коснется тех, кто трудится по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени. Экономист отметил, что установление минимальной почасовой оплаты труда может осуществиться в рамках тренда адресной поддержки населения.

«Если так прикинуть, то, грубо, 1200 рублей в день и минимум 24 000 в месяц. Это не мало», — считает Разуваев.

Он обратил внимание на то, что размер МРОТ был увеличен с 8 до 12 тысяч рублей, а минимальный размер выплат возрос до 4,5 тысяч рублей.