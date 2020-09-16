РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. В городском округе Мытищи ликвидируют несанкционированные водовыпуски сточных вод, сообщается на сайте администрации горокруга.

Под руководством заместителя главы окружной администрации Светланы Лысенко состоялось рабочее совещание, посвященное выполнению поручения губернатора Подмосковья в отношении несанкционированных водовыпусков сточных вод в водные объекты. Работы по их инвентаризации и последующей ликвидации уже начали на прошлой неделе.

«Если вы обнаружили сомнительную трубу или стали свидетелем слива нечистот в водный объект на территории нашего округа, убедительно прошу вас обращаться в контрольное управление в отдел экологии и природопользования по телефону: 8(495)581-70-33», – сказала Лысенко.

В деревнях Челобитьево и Виноградово были ликвидированы ранее обнаруженные незаконные водовыпуски хозбытовых стоков в реку Сукромка и ручей Безымянный, являющийся притоком реки Мерянка.

«Работы выполнены мытищинскими экологами совместно с работниками МБУ «Леспаркхоз»: в деревне Челобитьево убрано два стока, в деревне Виноградово – четыре. Все данные о ликвидации несанкционированных стоков будут переданы в соответствующие органы для принятия мер в отношении нарушителей», - отмечается в материале.

На территории округа работы по выявлению несанкционированных сбросов сточных вод в водные объекты начались с августа и будут проводиться в течение 20 недель до конца года. По итогам прошедшего совещания было принято решение разработать дорожную карту по инвентаризации несанкционированных водовыпусков и до конца текущего года предусмотреть мероприятия по их ликвидации.