РИАМО - 16 сен. В ходе надзорных мероприятий по своевременному окосу травы в общественных местах по предписаниям Госадмтехнадзора окошены территории на 3195 общественных пространствах и внутридворовых территориях в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«В рамках осуществления государственного административно-технического надзора сотрудники Госадмтехнадзора следят за состоянием газонов и участков с зелеными насаждениями на территории муниципальных образований Московской области», – уточняется в сообщении.

В соответствии с областным законодательством, в высоту трава не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением.

Кроме того, с начала года по предписаниям результатов инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранено 164 факта загрязнения территорий вследствие эксплуатации и ремонта транспортных средств.