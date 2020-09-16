РИАМО - 16 сен. Более 130 автобусов «Мострансавто» укомплектовали новыми всесезонными шинами с логотипом компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Покрышки обновляют в соответствии с фактическими потребностями автопарка и устанавливают взамен изношенных шин», - говорится в сообщении.

Шины предназначены для линейных автобусов ЛиАЗ, ГолАЗ и других автобусов большого и среднего классов. Шины подходят более чем для 70% автобусов линейного автопарка предприятия.

Покрышки устойчивы к проколам и порезам. Их можно эксплуатировать на разных типах дорог.

Нанесение логотипа на изделия не потребовало дополнительных финансовых вложений. Кроме того, перевозчик регулярно сдает шины на утилизацию и последующую переработку. Более 570 тонн изношенных автобусных шин уже сдали в утиль с начала текущего года.