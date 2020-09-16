РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. День открытых дверей проведут 18 сентября в молодежном центре подмосковного Красногорска, гости смогут узнать о направлениях работы учреждения, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Восемнадцатого сентября в МУ «Молодежный центр» пройдет день открытых дверей», – говорится в сообщении.

В этот день можно познакомиться с жизнью центра – пообщаться с педагогами, узнать о проектах, студиях и направлениях учреждения.

«Приходите в 17:00 и найдите себе занятие по душе!» – добавляется в материале.

Молодежный центр расположен по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 1.