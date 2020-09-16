РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. Медицинские работники поликлиник городского округа Мытищи посетили лекцию по повышению компетентности персонала, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищинской городской клинической больнице заведующие поликлиниками, заведующие отделениями, врачи и специалисты прослушали лекцию на тему: «Формирование мягких навыков у медицинского персонала поликлинических подразделений».

«В ходе лекции, с которой выступил заместитель главного врача по поликлинической работе Мытищинской ГКБ Сергей Комаров, был проведен анализ потребностей и ожиданий пациентов при получении первичной медико-санитарной̆ помощи», - говорится в сообщении.

Также речь шла и о формировании пациентоориентированной среды в первичном звене, что актуально в условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы за пациента. Ключевым аспектом лекции явились практические рекомендации по формированию и развитию «мягких навыков».

Комаров представил собственную методику, которая была разработана на основе длительного анализа жалоб и обращений пациентов. Лекция является первым этапом запланированной работы по повышению компетенций персонала поликлиник МГКБ, включая создание собственного образовательного центра, основанного на принципах дистанционного обучения.