РИАМО - 16 сен. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об обязанности сотовых операторов отключать сотовую связь в исправительных колониях, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Блокировать сим-карты находящихся в колониях осужденных предлагается для борьбы с мошенническими действиями и пресечения финансовой поддержки лидеров уголовно-преступной среды», - говорится в сообщении.

Операторов обяжут прекращать обслуживание абонентских номеров после получения письменного требования руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Авторы проекта уверены, что данные поправки смогут предотвратить случаи мошенничества, попыток давления на свидетелей, а также координирование действий преступников, оставшихся на свободе.

Реализация предложенного проекта не потребует дополнительного финансирования подразделений ФСИН.