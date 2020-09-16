РИАМО - 16 сен. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об обязанности сотовых операторов отключать сотовую связь в исправительных колониях, сообщает Федеральное агентство новостей.
Операторов обяжут прекращать обслуживание абонентских номеров после получения письменного требования руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы.
Авторы проекта уверены, что данные поправки смогут предотвратить случаи мошенничества, попыток давления на свидетелей, а также координирование действий преступников, оставшихся на свободе.
Реализация предложенного проекта не потребует дополнительного финансирования подразделений ФСИН.
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