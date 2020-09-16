РИАМО - 16 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 75-летием юмориста Евгения Петросяна, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает Газета.ru.

В обращении к юбиляру президент России отметил, что Петросян успешно реализовал себя на творческом поприще, а также вписал «яркие страницы в летопись отечественного эстрадного искусства».

«Преданные поклонники высоко ценят ваш талант импровизатора и неподражаемый артистический темперамент», – сказано в телеграмме.

Народный артист России Евгений Петросян является режиссером, писателем, ведущим телепередач. ​