В 2020 году жители всего мира оказались запертыми в своих домах. В России не так давно начали открывать границы с другими странами, и для многих встал вопрос, куда же отправиться в путешествие. Помочь определиться с выбором могут travel-подкасты. Эти короткие аудиопередачи удобно слушать дома, в общественном транспорте или в автомобиле по дороге на работу. Обозреватель РИАМО составила подборку лучших подкастов о путешествиях по миру, России и Московскому региону.

Travel Time

Подкаст TravelTime выходит с 2017 года. Его ведущие Илья По и Тимур Юсупов не просто рассказывают о главных достопримечательностях разных стран, но и затрагивают такие темы, как учеба за границей, удаленная работа, зимовки, фото- и велопутешествия. В каждом выпуске принимают участие приглашенные гости – известные блогеры, фотографы, журналисты и художники, которые делятся историями из своей жизни и интересными лайфхаками, связанными с поездками в другие страны.

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«Эйлер в России»

Ведущий подкаста – известный краевед Павел Эйлер – в своих выпусках делится со слушателями любимыми маршрутами поездок по России. Среди них путешествия по Подмосковью, Санкт-Петербургу и его окрестностям, Рязани, Великому Новгороду и другим областям. В отличие от Travel Time, «Эйлер в России» – монолог автора об известных достопримечательностях определенной местности. В описании к каждому выпуску Эйлер уточняет, сколько времени займет поездка, беря Москву или северную столицу нашей родины за отправную точку.

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«Путь-дорога»

Подкаст «Путь-дорога» – новый проект Регионального информационного агентства Московской области. Ведущие Герман и Лена – любопытные туристы, рассказывающие о своих путешествиях по Подмосковью. В выпусках авторы не просто пересказывают исторические сведения, которые можно найти в интернете, но и дегустируют местные вкусности, учатся разным видам спорта и делятся со слушателями живыми эмоциями от происходящего. Цель проекта – доказать, что для запоминающегося отдыха жителям Московского региона не нужно лететь за тысячи километров и тратить уйму денег.

«Культурное путешествие»

По субботам руководитель отдела культуры радио «Вести FM» Полина Ступак и историк Марат Сафаров устраивают 35-минтуные экскурсии по всему миру и, в частности, по России. Ведущие рассказывают об Испании Сальвадора Дали, нетривиальных маршрутах по Сочи, Кельнском карнавале, зимней Праге. Значительная часть выпусков посвящена интересным достопримечательностям Московского региона – усадьбам, домам-музеям, галереям, сталинским высоткам и другим культовым местам.

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«Клуб знаменитых путешественников»

«Клуб знаменитых путешественников» – совместный проект радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества (РГО), в котором рассказывают об удивительных уголках нашей родины и о людях, их исследующих. В последних выпусках можно узнать о путешествии яхтсмена Игоря Сичко по северным морям, необычном маршруте по Золотому кольцу, велопрогулке по Африке и многом другом. Ведущий подкаста – шеф-редактор сайта kp.ru Евгений Сазонов.

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Vandrouki

Vandrouki – подкаст одноименного белорусского сервиса по поиску дешевых авиабилетов и гостиниц. Обозреватели редакции путешествуют по разным странам, а после рассказывают о своих приключениях и новых лайфхаках, связанных с ними. Ведущие Саша и Артем объясняют, как получить шенгенскую визу, возможно ли отправиться в другую страну с 50 долларами в кармане, где покупать недорогие билеты и реально ли совершить 43 перелета за 43 дня. В копилке сотрудников агрегатора восемь выпусков, которые будут полезны тем, кто планирует отправиться за границу и не хочет потратить на путешествие много денег.

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«Прости, географичка»

В подкасте «Прости, географичка» ведущая Ирина Зеленева совместно с приглашенными экспертами и иностранцами рассказывает о жизни в разных частях нашей планеты – о привычках и характере местных жителей, культуре и быте, праздниках и традициях. Вышедшие выпуски посвящены Марокко, Сахаре, Испании, Аргентине и России. В последнем речь идет о Владивостоке, Ижевске, Уфе, Кирово-Чепецке и Саратове.

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«Клуб радиопутешественников»

Радио «Маяк» запустило серию выпусков о городах России – для прослушивания доступно более 100 эпизодов, в которых ведущие вместе с краеведами, редакторами туристических изданий и другими экспертами в этой области рассказывают о путешествиях по самым интересным маршрутам нашей страны. У слушателей есть возможность, не выходя из дома или собственного автомобиля, «прогуляться» по московскому поселку Переделкино, Тихвину, Дубне, Вельску, Рязани, посетить села, расположенные вдоль Ярославского шоссе. Обратите внимание: данный подкаст доступен только на сайте радио «Маяк».

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«Иммигранткаст»

пресс-служба фонда Belcanto

«Иммингранткаст» – подкаст для тех и о тех, кто решил не ограничиваться только путешествиями заграницу, а пошел намного дальше. Его авторы переехали из постсоветских стран в Европу и Америку. В своих выпусках они рассказывают о том, как там устроена жизнь. Например, в одном из эпизодов ведущие обсуждают шотландскую «Википедию», Шекспира и вторую волну коронавируса в Германии. Периодически в эфире появляются гости – такие же «переехавшие».

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«Прогулки со Смирновым»

Каждую неделю «Радио 7 на семи холмах» вместе с известным экскурсоводом Филиппом Смирновым приглашают слушателей на аудиоэкскурсии по Москве. Формат подкаста больше похож на небольшой гид – выпуски длятся всего 5 – 10 минут. Послушав их, жители или гости столицы смогут выбрать понравившиеся достопримечательности и посетить их в ближайшие выходные.

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