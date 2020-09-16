На Ярославском шоссе в Мытищах легковушка столкнулась с фурой, из-за чего грузовая машина перевернулась, в результате ДТП образовалась пробка.
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На Ярославском шоссе в Мытищах легковушка столкнулась с фурой, из-за чего грузовая машина перевернулась, в результате ДТП образовалась пробка.
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