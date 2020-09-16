РИАМО - 16 сен. Покрытие заменили на 11 дорогах в Подмосковье с 7 по 14 сентября в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье завершается ремонтный сезон – покрытие заменили более чем на 1,7 тысячи дорог, что составляет порядка 99% от общего объема», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на прошлой неделе дорожные службы завершили ремонт покрытия на 11 дорогах общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

В настоящее время специалисты продолжают замену покрытия еще на 11 участках дорог.