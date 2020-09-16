РИАМО – 16 сен. Более 15,2 миллиона россиян обратились в Пенсионный фонд РФ за выплатами на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает Газета.ru.

До завершения приема заявок на социальные выплаты семьям с детьми, установленные президентом России, остаются две недели. Подать заявление в Пенсионный фонд России можно до 1 октября. Сделать это можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в ПФР.

«В ПФР уточняют, что право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют семьи с детьми, достигающими возраста трех лет в период с 1 июля по 30 сентября текущего года. При этом выплата на ребенка не придет автоматически. Для ее получения необходимо подать заявление», - говорится в сообщении.

Выплаты российским семьям на детей в возрасте от 3 до 16 лет назначил президент России Владимир Путин. Эта мера призвана помочь россиянам в период распространения коронавируса.​