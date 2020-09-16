РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. В ДК имени Карла Маркса в Подольске 17 сентября пройдет форум «Управдом» с участием представителей администрации округа и Госжилинспекции, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Форум председателей советов многоквартирных домов Подольска «Управдом» состоится 17 сентября. Такие встречи жителей с участием представителей администрации городского округа, Госжилинспекции и других ведомств в городском округе проводятся регулярно во исполнение перечня поручений по итогам обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье. Стратегия перемен», - говорится в сообщении.

Форум состоится 17 сентября в 15:00 в Доме культуры имени Карла Маркса на улице Большая Зеленовская, дом 50. На мероприятие приглашаются все желающие.