РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В среду культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на мероприятия, так, пройдет мастер-класс по вокалу, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 14:00 пройдет мастер-класс по вокалу от Екатерины Тягловой», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом 5А.

Видео будет доступно на странице культурного центра в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.