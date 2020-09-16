РИАМО - 16 сен. Во время опроса сервиса «Работа.ру» россияне назвали самые раздражающие привычки коллег, среди них есть множественные отгулы и привычка пить много спиртного на корпоративах, но лидерство досталось привычке громко говорить по телефону, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно результатам опроса, больше всего работников раздражает привычка коллег громко говорить по телефону на рабочем месте, на это пожаловались 36% опрошенных», — говорится в сообщении.

Еще 35% опрошенных признались, что их раздражает мусор на рабочем месте. Другим 34% не нравится, когда их коллеги начинают делать свою работу в последний момент. Также около трети признались, что они не одобряют частые перекуры.

Около 20% сотрудников отметили, что они не приветствуют частые отгулы коллег, а 13% не нравится, что их коллеги выпивают слишком много алкоголя на корпоративах.​​