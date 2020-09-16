РИАМО - 16 сен. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан 18 сентября в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №6 Главгосстройнадзора Московской области», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Прием будет проведен посредством видео-конференц-связи в городе Серпухов, на улице Советская, дом 88, в кабинете 241.

Начало мероприятия запланировано на 10:00. Закончится прием в 13:00.