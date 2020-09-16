РИАМО - 16 сен. Одна из самых известных российских фигуристок — 20-летняя Евгения Медведева — планирует вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости.

Медведева покинула команду Тутберидзе в 2018 году и переехала в Канаду, где ее тренером стал Брайан Орсер.

«Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе», — сообщили агентству несколько разных источников.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, а также двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата Европы.

По состоянию на 20 апреля 2020 года занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.