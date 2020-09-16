РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 сен. Учитель начальных классов из Щелкова получила сертификат на приобретении жилья по программе «Социальная ипотека», сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Сертификат получила учитель из школы №24 имени С.А. Красовского Татьяна Мочалова, педагогический стаж которой - более 9 лет», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Социальная ипотека» позволяет талантливым специалистам приобрести свою собственную квартиру. Благодаря поддержке губернатора с 2016 года сертификаты получили более 300 работников сферы образования.