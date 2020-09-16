РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. В 25 микрорайоне городского округа Мытищи построят сквер площадью порядка 15 тысяч квадратных метров и детскую площадку, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду в рамках строительного дня глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил ход работ по благоустройству территории сквера в микрорайоне 25. Будущий сквер занимает площадь порядка 15 тысяч квадратных метров, где расположатся пешеходные дорожки, скамейки, малые архитектурные формы.

«Азаров, осмотрев территорию, отметил, что подрядчик качественно выполняет работы: уже через две-три недели сквер будет выглядеть очень достойно. Глава муниципалитета считает, что надо увеличить его функционал – поставить детский развлекательный комплекс. По его поручению в ближайшее время здесь будет установлена детская площадка. Также он поставил вопрос о недостающем озеленении, поэтому в сквере дополнительно высадят кусты и деревья», - говорится в сообщении.

У жителей Мытищ появится еще одно место, где они могут с комфортом провести свободное время. Представитель компании-застройщика, генеральный директор ООО «Феникс Строй» Андрей Герасимов рассказал, на какой стадии находится процесс благоустройства.

«Трудимся над устройством парковки, которая расположится между новым корпусом гимназии №16 и Храмом Рождества Христова. Парковка будет расширена, увеличена на 20-25 парковочных мест. Ведутся работы по устройству газона, плиточного мощения. На данный момент выполнено порядка 65% от общего объема работ. Планируемый срок завершения благоустройства – 10 октября текущего года», - сказал Герасимов.

Он добавил, что кусты и деревья, которые можно было сохранить, вырубке не подвергали, достаточно молодые и сильные растения старались сохранить и пересаживали на этой территории.

«Полтора гектара земли – это не так уж и мало, а среди жителей общественные пространства очень востребованы», - сказал Азаров.

Решение о благоустройстве сквера в микрорайоне 25 возникло в процессе строительства нового корпуса школы №16. Небольшая аллея со стороны Рождественской улицы уже благоустроена, готовы к использованию тротуары, которые идут вдоль территории школы. Не хватает только уличного освещения, которое появится уже в конце сентября.