РИАМО - 16 сен. Свыше 300 участников проекта «Активное долголетие» приняли участие в среду в фестивале йоги в подмосковном Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В парке 30-летия Победы города Орехово-Зуево проходит фестиваль йоги, в котором принимает участие более 300 человек», – сказала министр социального развития Ирина Фаевская.

В рамках программы фестиваля проводятся различные мастер классы: «йоготерапия», «хатка-йога», «йога комплекс», «йога с нуля», «арт-терапия», «лечебно-суставная гимнастика», «звуковая терапия», «фит йога», «цигун», «зумба», «женская йога», а также общий комплекс по йоге.

Кроме того, работает выставка изделий, изготовленных руками ребят трудовых мастерских.