РИАМО - 16 сен. За последние сутки от коронавируса вылечились еще 139 человек в Подмосковье, все они выписаны после получения отрицательных тестов на Covid-19, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 53 870 заболевших», - говорится в сообщении.

В оперштабе рекомендуют обращаться к врачам при любых проявлениях ОРВИ.

В Московской области работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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16 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5670 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 173 больных. В Москве - 750.

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.