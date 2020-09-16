РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. В городском округе Мытищи полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступили заявления от шести местных жителей о кражах велосипедов из подъездов и с лестничных площадок домов на Октябрьском проспекте. Общая сумма ущерба составила более 53 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 36-летний местный житель, подозреваемый в совершении данных преступлений. В отношении задержанного следователями Следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Мытищинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.