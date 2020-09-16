РИАМО - 16 сен. В столице за лето эвакуаторы «Московского паркинга» переместили 343 легковых и 97 грузовых автомобилей, которые были повреждены в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для грузовиков используются специальные большегрузные эвакуаторы.

«Чаще всего ДТП происходили на больших дорогах: МКАД, Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе, а также на Кутузовском, Волгоградском, Ленинградском проспектах и шоссе Энтузиастов», — отмечается в материале.

Эвакуаторы «Московского паркинга» помогают устранить последствия аварий на дорогах, они дежурят в городе круглосуточно.

Столичных водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть внимательными при перестроении, потому что мотосезон еще не закончился.