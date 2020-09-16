РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. По инициативе Мытищинского центра занятости населения представители АО «Водоканал-Мытищи» выступили на дне открытых дверей в колледже округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На данный момент на техническом обслуживании Мытищинского водоканала находится более 670 километров водопроводно-канализационных сетей. Над поддержанием функционирования существующих и прокладкой новых сетей, модернизацией и развитием предприятия каждый день работают 560 человек.

«Работа на Мытищинском водоканале – это стабильность и уважение, ведь обеспечивать водоснабжением целый город – это большая ответственность и жизненная необходимость. Я начинал работать слесарем, а сейчас уже заместитель главного инженера», – сказал заместитель главного инженера – начальник аварийно-диспетчерской службы Артур Юсупов.

Такой пример карьерного роста подтверждает, что на предприятии созданы благоприятные условия труда для сотрудников, и это значительно снижает текучесть кадров. Здесь работают семьями, создавая трудовые династии. Стаж самой длинной трудовой династии составляет более 270 лет.

«Одной из задач, которая стоит перед руководством предприятия, является омоложение кадрового состава. Подавляющее большинство рабочих служб (60%) находятся в предпенсионном возрасте (55 лет) и, конечно же, обладают огромным количеством знаний и опыта, которые готовы передать следующему поколению специалистов. В связи с этим предприятие находится в постоянном поиске молодых специалистов рабочих специальностей», – отмечается в сообщении.

АО «Водоканал-Мытищи» принимает на работу активных молодых специалистов. Подробнее о трудоустройстве можно узнать в отделе по работе с персоналом по телефону: 8(495)586-31-31 добавочный 201 или написать письмо на почту: ok-vdk-myt@yandex.ru.