РИАМО - 16 сен. Объявлен конкурс на выполнение проектирования здания детского сада на 140 мест в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по зданию детского сада на 140 мест в Красной Пойме. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

При проектировании особое внимание будет уделено вопросам безопасности и комфортности пребывания детей в образовательном учреждении.

Проектирование и строительство нового объекта дошкольного образования предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется из средств бюджета.