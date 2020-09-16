РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 сен. Предприятие «ЗиО-Подольск» изготовило и отгрузило комплект блоков трубопроводов для первой турецкой АЭС «Аккую», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило комплект блоков трубопроводов системы планового и аварийного расхолаживания (ПИАР) I-го контура и охлаждения бассейна выдержки. Оборудование предназначено для оснащения первого энергоблока первой атомной станции в Турции», – говорится в сообщении.

Общий вес отгруженной продукции составил порядка 96 тонн. Трубопроводы изготовлены из высоколегированной стали аустенитного класса. Срок службы данного оборудования – 60 лет.

Трубопроводы ПИАР предназначены для соединения реактора с теплообменниками аварийного расхолаживания и баком аварийного запаса раствора бора. Система ПИАР используется для снижения интенсивности тепловыделения реактора до уровня, при котором не произойдет недопустимого перегрева внутриреакторных элементов конструкций, а также обеспечивает плановое расхолаживание первого контура во время останова реакторной установки и отвод остаточных тепловыделений при проведении перегрузки активной зоны.

Проект АЭС «Аккую» – первой атомной электростанции в Турции – предусматривает сооружение четырех энергоблоков. Строительство первой турецкой АЭС реализуется на условиях ВОО (Build – Own – Operate, или «строй – владей – эксплуатируй»). Всего для первого энергоблока АЭС «Аккую» «ЗиО-Подольск» изготовит более 150 тонн трубопроводов разных видов.