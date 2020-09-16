РИАМО - 16 сен. Специалисты Роскачества дали советы по выбору овсяной каши, исходя из проблем со здоровьем у человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В овсянке много витаминов, однако кашу нужно готовить в течение 45–60 минут, и это можно назвать самым главным минусом», — отмечается в материале.

Каша долго переваривается в кишечнике, поэтому человек дольше чувствует сытость. Однако у тех, кто страдает проблемами с кишечником, могут возникнуть трудности с ее расщеплением.

Также эксперты отметили, что очищенные зерна менее полезны, потому что там удалены отруби и зародыш. Если кашу можно приготовить за пять минут, то долгой сытости человек испытывать не будет.

Диабетикам порекомендовали есть кашу из цельного зерна, а людям с гастритом и язвой стоит есть каши быстрой варки.

Тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, лучше воздержаться от завтрака овсянкой, а съесть омлет или творог.​